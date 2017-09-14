Петреску отказался возглавить сборную Румынии

Главный тренер ЧФР Дан Петреску продолжит работу на своем посту, информирует клубная пресс-служба. Ранее стало известно, что специалист являлся основным претендентом на место наставника сборной Румынии. Ранее местная федерация футбола договорилась о досрочном расторжении контракта с главным тренером национальной команды Кристофом Даумом.

– ЧФР благодарит Федерацию футбола Румынии за интерес к нашему тренеру, но Петреску продолжит работу с клубом, которую начала три месяца назад, – гласит сообщение на сайте команды. – Такое решение было принято после беседы руководства и тренера, в которой обе стороны пришли к мнению, что необходимо продолжать работу над возвращением ЧФР на международную арену.

Напомним, что 49-летний специалист ранее возглавлял "Кубань" и "Динамо". Сборная Румынии уже потеряла шансы выйти в финальную стадию чемпионата мира-2018.