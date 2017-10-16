Первая жена Аршавина прокомментировала развод игрока со второй супругой

Телеведущая Юлия Барановская, которая ранее была гражданской женой нападающего "Кайрата" Андрея Аршавина, отметила, что не удивлена разводом игрока с Алисой Казьминой. Ранее сообщалось, что 36-летний форвард и его супруга расстались спустя год после бракосочетания.

– Для меня мужчина равно ответственность, – сказала для НТВ Барановская. – Вот никакими другими качествами он не должен обладать.

Напомним, что в 2012 году Аршавин развел с матерью своих троих детей Барановской. 1 сентября 2016 года футболист женился на Казьминой, с которой до этого встречался несколько лет. В феврале 2017-го у них родилась общая дочь Есеня.