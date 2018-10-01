Перуанский футболист получил желтую карточку за празднование гола в стиле Гризманна

Перуанский футболист "Депортиво Мунисипаль" Хосе Мансанеда получил желтую карточку в матче национального первенства с "Унион Комерсио" за празднование забитого гола в стиле нападающего "Атлетико" и сборной Франции Антуана Гризманна. Мансанеда забил мяч с пенальти и исполнил танец из игры Fortnite, прыгая с ноги на ногу и приложив пальцы ко лбу в форме буквы L. В таком стиле Гризманн отмечал голы на чемпионате мира в России.

Однако перуанский судья счел радость Мансанеды провокацией в адрес болельщиков соперника, поэтому показал ему желтую карточку.