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Пьерлуиджи Коллина: "Капитану нужно дать больше полномочий в разговорах с арбитрами"

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Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина выразил мнение, что капитана команды в футболе стоит наделить особыми правами при разговорах с арбитрами. Данное предложение высказал президент федерации Джанни Инфантино. На данный момент общение игроков с судьями не регламентировано.

- Президент ФИФА сказал, что мы должны увеличить роль капитана во взаимоотношениях с арбитром, - цитирует Sky Sports Коллину. - Капитан - это не только тот, кто носит повязку, он значит больше. Если мы посмотрим на регби, то там капитан играет иную роль в общении с судьей по сравнению с одноклубниками. Мы хотим сделать то же самое в футболе.

Если будет один игрок, беседующий с арбитром, это может быть полезным. Не знаю, стоит ли вводить серьезные ограничения. Конечно, во время матчей могут быть определенные эмоции. Но капитану, на мой взгляд, нужно дать больше полномочий.

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