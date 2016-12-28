12:48 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Переход в Китай поможет Оскару вернуться в сборную Бразилии?

0
0
0

Генеральный менеджер "Шанхай Шанган" Суй Гуянг считает, что переход в китайский клуб поможет полузащитнику Оскару вернуться в сборную Бразилии. На прошлой неделе было объявлено о покупке 25-летнего бразильца у "Челси".

- Оскар был в опале у Конте, потому что ему нет места в расстановке "Челси", - цитирует Sky Sports Гуянга. - Это сыграло ключевую роль в желании игрока уйти. Оскар чувствовал себя ужасно, сидя на скамейке, поскольку молод и должен играть. Оскар хочет вернуться в сборную Бразилии. Некоторые его соотечественников играют в Китае и вызываются в национальную команду. Этот факт стал еще одним пунктом, который помог ему принять решение переехать в Китай.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Сбербанк отгулял 6-й новогодний корпоратив на 3000 человек в стиле ...

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ