Пепе: "В "Реале" игрокам приходилось мотивировать друг друга, поскольку болельщики команды не такие эмоциональные"

Защитник "Бешикташа" Пепе выразил восхищение турецкими фанатами. Португалец подчеркнул, что у "Реала" не такие эмоциональные болельщики, как в Турции. Футболист покинул испанский клуб на правах свободного агента по итогам прошлого сезона.

– В "Реале" игрокам приходилось мотивировать друг друга, поскольку фанаты в Мадриде не такие эмоциональные, как в Стамбуле, – сказал для La Sexta Пепе. – У "Бешикташа" фантастические болельщики. Благодаря фанатам команды у игроков есть полная мотивация добиваться успехов.