Пепе признан лучшим защитником прошлого сезона в Турции

Защитник "Бешикташа" Пепе признан лучшим защитником прошлого сезона в чемпионате Турции. 35-летний португалец был награжден специальным призом.

"Для меня честь быть признанным лучшим защитником турецкой лиги в сезоне-2017/18. Спасибо всем за поддержку", - написал Пепе в Твиттере.

Лучшим вратарем сезона был признан Фернандо Муслера ("Галатасарай"), а лучшим нападающим и игроком сезона - его одноклубник Бафетимби Гомис. Вингер "Бешикташа" Рикарду Куарежма получил приз за лучший гол сезона.