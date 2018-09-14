Пепе признан лучшим защитником прошлого сезона в Турции

Защитник "Бешикташа" Пепе признан лучшим защитником прошлого сезона в чемпионате Турции. 35-летний португалец был награжден специальным призом.
"Для меня честь быть признанным лучшим защитником турецкой лиги в сезоне-2017/18. Спасибо всем за поддержку", - написал Пепе в Твиттере.
Лучшим вратарем сезона был признан Фернандо Муслера ("Галатасарай"), а лучшим нападающим и игроком сезона - его одноклубник Бафетимби Гомис. Вингер "Бешикташа" Рикарду Куарежма получил приз за лучший гол сезона.
it was an honor to have been chosen as the best defender of the Turkish League in the 2017/2018 season. Thank you all for the support 🙏🏻 #Pepe5 #NoBadDays pic.twitter.com/ymxqLKXB37– Pepe (@officialpepe) 13 сентября 2018 г.