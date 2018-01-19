Пеле не был госпитализирован из-за истощения

Друг и советник легендарного бразильца Пеле Хосе Форнос Родригес опроверг информацию о госпитализации 77-летнего футболиста из-за истощения. По его словам, Пеле отменил поездку в Лондон из-за усталости после путешествия в Рио-де-Жанейро. При этом, как отметил Родригес, с трехкратным чемпионом мира все нормально.

– Не знаю, кто придумал это. Пеле на этой неделе ездил в Рио-де-Жанейро. Поездка получилась тяжелой и изнурительной, однако плохо ему не было. Он сейчас дома, занимается физиотерапией, – цитирует Родригеса Mundo Deportivo со ссылкой на EFE.

Добавим, что информацию о госпитализации Пеле также опровергли его родственники и больница, в которой он проходит медосмотр.