20:32 19 января | Футбол — "Пас из-за границы"

Пеле не был госпитализирован из-за истощения

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Друг и советник легендарного бразильца Пеле Хосе Форнос Родригес опроверг информацию о госпитализации 77-летнего футболиста из-за истощения. По его словам, Пеле отменил поездку в Лондон из-за усталости после путешествия в Рио-де-Жанейро. При этом, как отметил Родригес, с трехкратным чемпионом мира все нормально.

– Не знаю, кто придумал это. Пеле на этой неделе ездил в Рио-де-Жанейро. Поездка получилась тяжелой и изнурительной, однако плохо ему не было. Он сейчас дома, занимается физиотерапией, – цитирует Родригеса Mundo Deportivo со ссылкой на EFE.

Добавим, что информацию о госпитализации Пеле также опровергли его родственники и больница, в которой он проходит медосмотр.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

как это не был? я вчера в уважаемом издании это прочитал - в СЭ.

20:41 19 января

Очень плохой мальчик

И из-за чего?Из-за ожирения?

20:39 19 января