Пеле госпитализирован из-за сильного истощения

Легенда мирового футбола Пеле был госпитализирован в одну из клиник Бразилии, сообщает Ассоциация футбольных писателей. Из-за состояния здоровья трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии был вынужден отменить поездку в Лондон, где должен был состояться ужин в его честь.

Как отмечается в сообщении ассоциации 77-летний бразилец прошел необходимые тесты, в ходе которых было выявлено сильное истощение. Врачи продолжают наблюдать за состоянием здоровья Пеле, его жизни ничего не угрожает.

Одним из последних официальных международных визитов для Пеле было посещение Москвы - 1 декабря 2017 года он посетил церемонию жеребьевки чемпионата мира-2018.