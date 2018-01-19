15:15 | Футбол — "Пас из-за границы"

Пеле госпитализирован из-за сильного истощения

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Легенда мирового футбола Пеле был госпитализирован в одну из клиник Бразилии, сообщает Ассоциация футбольных писателей. Из-за состояния здоровья трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии был вынужден отменить поездку в Лондон, где должен был состояться ужин в его честь.

Как отмечается в сообщении ассоциации 77-летний бразилец прошел необходимые тесты, в ходе которых было выявлено сильное истощение. Врачи продолжают наблюдать за состоянием здоровья Пеле, его жизни ничего не угрожает.

Одним из последних официальных международных визитов для Пеле было посещение Москвы - 1 декабря 2017 года он посетил церемонию жеребьевки чемпионата мира-2018.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

настолько за Джикию переживал, что покушать забыл((

17:39

Flamenco

Выздоравливай!

16:44

pBaHble_Tpycbl

его не кормят что ли там? здоровья

15:59

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Похоже усе. До ЧМ-18 не доживет. Держись Великий.

15:37

баламошка

Здоровья Великому!

15:24