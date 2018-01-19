Пеле госпитализирован из-за сильного истощения

Легенда мирового футбола Пеле был госпитализирован в одну из клиник Бразилии, сообщает Ассоциация футбольных писателей. Из-за состояния здоровья трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии был вынужден отменить поездку в Лондон, где должен был состояться ужин в его честь.
Как отмечается в сообщении ассоциации 77-летний бразилец прошел необходимые тесты, в ходе которых было выявлено сильное истощение. Врачи продолжают наблюдать за состоянием здоровья Пеле, его жизни ничего не угрожает.
Одним из последних официальных международных визитов для Пеле было посещение Москвы - 1 декабря 2017 года он посетил церемонию жеребьевки чемпионата мира-2018.
shpasic
настолько за Джикию переживал, что покушать забыл((
17:39
Flamenco
Выздоравливай!
16:44
pBaHble_Tpycbl
его не кормят что ли там? здоровья
15:59
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Похоже усе. До ЧМ-18 не доживет. Держись Великий.
15:37
баламошка
Здоровья Великому!
15:24