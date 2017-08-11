Павон продлил контракт с "Бока Хуниорс"

Нападающий Кристиан Павон поставил подпись под новым соглашением с "Бока Хуниорс". Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 21-летним аргентинцем рассчитан до 2022 года. Ранее в СМИ появилась информация, что отступные за игрока будут увеличены до 30 миллионов евро.

Этим летом интерес к Павону проявлял "Зенит", но, как сообщил в середине июля "СЭ" агент игрока, российский клуб отказался от идеи подписания контракта с нападающим.