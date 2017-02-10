Паулу Барбоза: "Бышовца ждали в "Бенфике" после Euro-1992"

Героем традиционной рубрики "СЭ" "Разговор по пятницам" стал известный агент Паулу Барбоза. Он рассказал, что заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец мог возглавить "Бенфику" еще в начале 90-х.

– В 2003-м вы устроили Бышовца в "Маритиму"?

– Да. Между прочим, в Португалию он должен был приехать еще в 1992 году.

– В качестве кого?

– Тренера "Бенфики"! Я присутствовал на его встрече с президентом клуба. Вроде обо всем договорились. Эрикссону, который уходил в "Сампдорию", Бышовца уже представили как преемника. Тот ввел Анатолия Федоровича в курс дела, рассказал о футболистах. В Лиссабоне его ждали после чемпионата Европы, куда Бышовец повез вашу сборную.