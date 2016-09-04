Пауло Дибала: "Сыграть с Месси в сборной Аргентины было моей мечтой"

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала признался, что был рад сыграть с Лео Месси​. 22-летний аргентинец с первых минут вышел на поле в матче против Уругвая (1:0), но к концу первого тайма получил красную карточку.

– Никогда не играл с Месси раньше, – цитирует Football Italia Дибалу. – Это была моя мечта, и я смог добиться ее. После Кубка Америки-2016 Месси объявил о решении уйти из сборной, и я боялся, что не сыграю с ним. Когда я был удален, Лео тоже утешал меня. Он сказал мне, что нужно оставаться спокойным, что такие вещи случаются, и это была не моя вина, а рефери. Я был очень расстроен, это был ужасный момент, потому что день был особенным для меня, но прошел он не так, как я ожидал.