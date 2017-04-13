Паулинью могут выдворить из Китая за рекламу букмекерской конторы с участием порнозвезды

Полузащитник "Гуанчжоу Эвергранд" Паулинью может быть выдворен из Китая, сообщает Mirror. Причиной стала его совместная рекламная кампания с азиатской порнозвездой Цукасой Аой букмекерской конторы. В Китае и букмекерская деятельность, и порнография являются незаконными, и поступок экс-игрока "Тоттенхэма" вызвал серьезный скандал. Масла в огонь подливает и тот факт, что в большинстве лиг мира футболистам запрещено делать ставки на любые матчи.

Отмечается, что к Паулинью проявляет интерес "Бавария", и он может вернуться в Европу после трех лет в Китае.