Патрик Виейра: "Я не готов возглавить сборную США"

Главный тренер "Нью-Йорк Сити" Патрик Виейра опроверг слухи о возможном назначении на пост наставника сборной США. Французский специалист считает, что он не готов заменить Брюса Арену, который был отправлен в отставку на этой неделе.

- Мне льстит, что меня считают кандидатом на пост главного тренера сборной США, но я не готов, - цитирует официальный сайт MLS Виейра. - Чтобы возглавлять национальную команду, важно знать лигу, игроков, понимать систему и то, как она работает. Это требует опыта. Есть намного лучшие кандидаты, чем я.

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