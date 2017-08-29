Патрик Виейра: "Хотел бы, чтобы моя команда была похожа на клубы Моуринью и Венгера"

Главный тренер "Нью-Йорк Сити" Патрик Виейра отметил, что хочет позаимствовать некоторые качества у тренеров Жозе Моуринью и Арсена Венгера. По мнению француза, у обоих наставников можно многому научиться.

- Хотел бы, чтобы моя команда была похожа на коллективы Моуринью или Венгера, - приводит Goal.com слова Виейра. - Я выбираю баланс. Хотелось бы, чтобы мои команды имели дисциплину, исходящую от Жозе. Но также хочется и проявления игроков в дисциплине, что умеет делать Арсен. Свобода футболистов - хорошо, но еще лучше уважать тактические аспекты игры. Моуринью всегда был сосредоточен на деталях, предоставляя необходимую информацию. Венгер же всегда позитивен и дает уверенность игрокам.