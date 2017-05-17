"Партизан" стал чемпионом Сербии

"Партизан" на выезде переиграл "Раднички" в матче 36-го тура чемпионата Сербии. Эта победа гарантировала белградской команде победу в турнире по итогам сезона. Это восьмой чемпионский титул для "Партизана".

Таким образом, белградцы в следующем сезоне сыграют в предварительном раунде Лиги чемпионов.

Чемпионат Сербии

36-й тур

"Раднички" - "Партизан" - 1:3 (0:0)

Голы: Леонарду, 55 (0:1). Джурджевич, 58 (0:2). Джурджевич, 78 (0:3). Живкович, 85 (1:3).