"Партизан" стал чемпионом Сербии

"Партизан" на выезде переиграл "Раднички" в матче 36-го тура чемпионата Сербии. Эта победа гарантировала белградской команде победу в турнире по итогам сезона. Это восьмой чемпионский титул для "Партизана".
Таким образом, белградцы в следующем сезоне сыграют в предварительном раунде Лиги чемпионов.
Чемпионат Сербии
36-й тур
"Раднички" - "Партизан" - 1:3 (0:0)
Голы: Леонарду, 55 (0:1). Джурджевич, 58 (0:2). Джурджевич, 78 (0:3). Живкович, 85 (1:3).
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http://football.sport-express.ru/foreign/serbiya/highest/2016-2017/