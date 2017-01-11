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"Партизан" после отстранения от еврокубков пообещал погасить долги клуба уже завтра

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"Партизан" на своем официальном сайте выступил с заявлением, в котором пообещал завтра рассчитаться с задолженностями. Сегодня УЕФА отстранил клуб на три года от участия в еврокубках из-за нарушения правил финансового fair play и лицензирования. 

"С завтрашнего дня "Партизан" рещит все вопросы финансовых обязательств перед кредиторами на сумму 370 тысяч евро и по запросам УЕФА. Проблемы клуба будут решены при всесторонней помощи правительства Сербии во главе с премьер-министром Александром Вучичем", - говорится в заявлении клуба.

"Партизан" в текущем сезоне после 21 тура занимает второе место в чемпионате Сербии, на 6 очков отставая от "Црвены Звезды".

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Материалы REN-TV

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