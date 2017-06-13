Паписс Сиссе заплакал на церемонии прощания с Тиоте

Нападающий сборной Сенегала Паписс Сиссе расплакался во время церемонии прощания с ивуарийским полузащитником Шейком Тиоте, который умер во время тренировки. Он скончался прямо во время занятий в китайском клубе "Бэйцзин Гоань", а причина смерти пока не раскрывается.

Как сообщает Daily Mail, в Китае была устроена церемония прощания с Тиоте перед отправкой тела в Кот-д’Ивуар. На церемонию прибыли многие бывшие товарищи по команде, в частности Сиссе, который играл с Тиоте в "Ньюкасле". Он произносил речь и не смог сдержать слез, вспоминая Тиоте.