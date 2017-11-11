Паоло Герреро: "Запрещенное вещество могло попасть в мой организм через чай или еду"

Нападающий "Фламенго" и сборной Перу Паоло Герреро считает, что ФИФА поспешила с его дисквалификацией на месяц за обнаруженные в допинг-пробе следы запрещенного вещества, которое могло там оказаться после употребления игроком кокаина. Вскрытие допинг-пробы "В" показало, что запрещенное вещество в ней содержится, однако оно могло там оказаться не после употребления кокаина, а из-за листьев коки. Напомним, что Герреро был дисквалифицирован на 30 дней и не сыграл в первом стыковом матче сборной Перу с Новой Зеландией (0:0) за право попасть на ЧМ-2018.

– Допинг-проба "В" показала, что вещество могло попасть в организм случайно с загрязненной едой или питьем, – цитирует El Mundo Deportivo Герреро. – Мне четко об этом сказали люди в лаборатории. Думаю, что ФИФА поспешила с моим отстранением. Ведь еще не была открыта проба "В" к тому времени. Многие подозревают, что причиной попадания запрещенного вещества в организм стал чай с листьями коки, который я пил во время гриппа. Но это могло случиться с любой едой. За 16 лет моей профессиональной карьеры ничего такого со мной не было. Мне жаль, что я не могу помочь "Фламенго" и сборной в ответственных матчах. Я не могу останавливаться, потому что невиновен. Буду делать все, чтобы это доказать и опровергнуть обвинения, которые разрушают мою карьеру и имидж.