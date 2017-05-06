ПАОК обыграл АЕК в финале Кубка Греции, который чуть не сорвали фанаты

ПАОК нанес поражение АЕКу в финальном матче Кубка Греции. Победный мяч на 81-й минуте забил бразильский полузащитник Педру Энрике. В пятый раз в своей истории клуб из города Салоники выиграл данный трофей.

Напомним, что проведение встречи было под угрозой срыва из-за массовой драки фанатов на стадион и около него перед началом игры. Полиции потребовалось некоторое время, чтобы утихомирить толпу. По информации СМИ, правоохранительные органы для этого применяли слезоточивый газ. В результате стартовый свисток был отложен на полчаса.

Кубок Греции

Финал

ПАОК (Салоники) - АЕК (Афины) - 2:1 (1:1)

Голы: Бисесвар, 24 (1:0). Христодулопулос, 26 (1:1). Педру Энрике, 81 (2:1).