ПАОК наказан снятием 6 очков за беспорядки перед финалом Кубка Греции

Греческая федерация наказала АЕК и ПАОК за беспорядки перед и вовремя финалом Кубка Греции, который прошел 6 мая. ПАОК наказан снятием 6 очков, а также клуб обязали выплатить штраф в размере 282,5 тысяч евро и провести 7 игр без болельщиков. АЕК в свою очередь сыграет 4 матча за закрытыми дверьми и выплатит 170 тысяч евро.

Напомним, проведение финала было под угрозой срыва из-за массовой драки фанатов на стадион и около него перед началом игры. Полиции потребовалось некоторое время, чтобы утихомирить толпу. По информации СМИ, правоохранительные органы для этого применяли слезоточивый газ. В результате стартовый свисток был отложен на полчаса.

Начало финала Кубка Греции отложено из-за массовой драки фанатов //

ПАОК обыграл АЕК в финале Кубка Греции, который чуть не сорвали фанаты