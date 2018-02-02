"Панатинаикос" может быть отстранен на год от еврокубков

УЕФА может отстранить "Панатинаикос" от участия в еврокубках, сообщает официальный сайт организации. Клуб может получить годичную дисквалификацию из-за кредиторской задолженности. "Панатинаикос" может избежать санкций, если рассчитается с кредиторами до 1 марта 2018 года.
Кроме того, "Панатинаикос" оштрафован на 100 тысяч евро и еще 100 тысяч - условно, если задолженность не будет погашена в срок.
Боснийский рефери
И где логика???!!! Вам надо рассчитаться с долгами, но зарабатывать мы вам не дадим!!! Проклятые капиталисты!
18:26