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Памятник Ибрагимовичу установят в Стокгольме

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В Стокгольме могут установить памятник нападающему и многолетнему капитану сборной Швеции Златану Ибрагимовичу, сообщает официальный сайт Федерации футбола Швеции. Скульптура появится недалеко от стадиона "Френдс-Арена". Ожидается, что высота статуи будет около 2,7 метра.

Ибрагимович 11 раз признавался лучшим игроком года в Швеции. Отметим, что в этом году он получил приз в 10-й раз подряд. Также форвард является лучшим бомбардиров в истории национальной команды. В его активе 62 мяча в 116 матчах в составе "Тре Крунур".

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Материалы REN-TV

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