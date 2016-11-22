Памятник Ибрагимовичу установят в Стокгольме

В Стокгольме могут установить памятник нападающему и многолетнему капитану сборной Швеции Златану Ибрагимовичу, сообщает официальный сайт Федерации футбола Швеции. Скульптура появится недалеко от стадиона "Френдс-Арена". Ожидается, что высота статуи будет около 2,7 метра.

Ибрагимович 11 раз признавался лучшим игроком года в Швеции. Отметим, что в этом году он получил приз в 10-й раз подряд. Также форвард является лучшим бомбардиров в истории национальной команды. В его активе 62 мяча в 116 матчах в составе "Тре Крунур".