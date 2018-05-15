Пак Джи Сун: "Для обретения силы пил отвар из диких лягушек"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пак Джи Сун отметил, что в детстве был очень слабым. По совету отца, он употреблял отвар из диких лягушек для того, чтобы стать сильнее.



- Мой отец специально отлавливал диких лягушек. Я был тощим и слабым, а мой папа как-то услышал, что сок из них добавляет силу, - приводит Daily Mail слова Пак Джи Суна.

По вкусу это было очень плохо, даже отвратительно, но мне приходилось пить это, так как я хотел стать хорошим футболистом, а окружающие говорили, что мне следует быть более мощным. Мне говорили, что такой отвар пойдет на пользу моему здоровью, вот я и употреблял его.



Напомним, за свою карьеру Пак Джи Сун выигрывал Лигу чемпионов, чемпионаты Англии и Голландии, Кубок Голландии, Кубок английской лиги, а также клубный чемпионат мира. В составе сборной Кореи он провел 100 матчей и забил 13 мячей.