Падания выиграла чемпионат Европы для непризнанных сборных

Сборная Падании переиграла команду Северного Кипра в финале чемпионата Европы-2017 среди непризнанных сборных. Коллектив, представляющий восемь северных регионов Италии, в серии послематчевых пенальти одержал победу над соперником (5:3). Основное время завершилось вничью - 1:1.

Всего в турнире, проходившем с 4 по 11 июня на Кипре, приняли участие 8 команд: Северный Кипр, Абхазия, Карпаталья, Северная Осетия, Падания, Фелвидек, Остров Мэн, Секейский край.