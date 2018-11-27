Пабло Перес: "Не буду играть на стадионе, где могу умереть"

Капитан "Бока Хуниорс" Пабло Перес заявил, что не собирается играть в финале Кубка Либертадорес с "Ривер Плейт". Игрок получил ранение глаза в беспорядках, возникших перед финальным матчем, который должен был состояться на прошлой неделе.

- Это было ужасно, - цитирует UOL Переса. - У меня есть жена и три дочери, старшая из которых обняла меня, когда я пришел домой, и много плакала. Этого больше не повторится.

Не могу выходить на стадион, где не могу быть уверен в безопасности. Что произойдет, если игра состоится и мы выиграем? Если они сделали такое перед игрой, то представьте, чтобы было бы в случае нашей победы. Они убили бы меня! Я не буду играть на стадионе, где могу умереть.