20:52 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Пабло Освальдо: "Футбольный мир меня никогда не понимал"

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Нападающий Пабло Освальдо признался, что прекрасно себя чувствует после завершения карьеры. Форвард ранее объявил, что уходит из футбола ради музыкальной карьеры, и создал группу Barrio Viejo Rock&Roll.

– Я наконец-то освободился от всей этой чуши, – цитирует Fox Sports Освальдо. – Футбольный мир никогда меня не понимал. В последнее время я этого не мог вынести. А сейчас чувствую себя хорошо, спокойно, потому что посвящаю себя любимому делу – музыке.

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