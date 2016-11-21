Пабло Освальдо: "Футбольный мир меня никогда не понимал"

Нападающий Пабло Освальдо признался, что прекрасно себя чувствует после завершения карьеры. Форвард ранее объявил, что уходит из футбола ради музыкальной карьеры, и создал группу Barrio Viejo Rock&Roll.

– Я наконец-то освободился от всей этой чуши, – цитирует Fox Sports Освальдо. – Футбольный мир никогда меня не понимал. В последнее время я этого не мог вынести. А сейчас чувствую себя хорошо, спокойно, потому что посвящаю себя любимому делу – музыке.