Отец Сергея Еремеко: "Конкретных предложений от российских клубов не поступало"

Отец полузащитника Сергея Еременко, прокомментировал включение сына в список претендентов на приз Golden boy. Он подчеркнул, что предложений он клубов премьер-лиги футболист не получал.

– Честно говоря, узнал эту новость от вас, журналистов, – сказал Еременко-старший. – Конечно, мне приятно. Я знал, что у Сережи есть не только талант, но и желание работать, постоянно продвигаться вперед. Он готов делать все, чтобы достичь своей мечты.

– А какая она у него?

– Как можно выше забраться (смеется). Да вы у него сами спросите. Ему 6 января исполнилось 18, теперь можно уже давать интервью.

– Он сейчас в "Базеле", но не в первой команде?

– Да, так. Двигается шаг за шагом. Просто в Финляндии он находился под моим присмотром, я мог его направлять, воспитывать. На опыте старших братьев помогал развиваться. Но появился интересный вариант с "Базелем", были и другие предложения. Нам понравились условия в швейцарском клубе, цели команды.

– А где он мог так "засветиться", чтобы его заметили европейские специалисты?

– В юношеской сборной Финляндии. Потом, он в высшей лиге дебютировал в 15 лет. В этом тоже что-то есть, в 16 забивал голы. В принципе, скауты следят за нашей молодежью. Ведь талантливые 15-16-летние ребята стоят гораздо дешевле на рынке, чем аргентинцы.

– Российские клубы Сергея не звали?

– Конкретных предложений не поступало – только на уровне разговоров. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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