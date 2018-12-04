Отец Модрича расплакался, узнав, что Лука выиграл "Золотой мяч"

Стипе Модрич, отец полузащитника "Реала" и сборной Хорватии Луки Модрича, не смог сдержать эмоций, узнав, что его сын стал обладателем "Золотого мяча". Он расплакался во время интервью изданию L'Equipe.

- Мой сын, я самый счастливый отец в мире. Ты - мой гений. Я не нахожу слов, я счастлив! Это все благодаря твоей потрясающей работе. Твои отец и мать, твоя семья гордится тобой, - заявил Стипе, не сдержав слез.

- Поздравляю, мое солнце. Ты заслужил это. Люблю тебя очень сильно, - продолжила речь Стипе мать футболиста Радойка.