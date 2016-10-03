Остров Джерси подал иск в CAS по поводу невключения в состав УЕФА

Футбольная ассоциация Джерси подала иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне по поводу отказа УЕФА включить ее в свой состав, сообщает BBC. Зависимая от Великобритании территория подавала заявку на вступление в УЕФА в декабре 2015 года после признания Гибралтара и республики Косово. Представители УЕФА посетили остров Джерси в сентябре этого года и после переговоров с руководителями местного футбола не нашли достаточных оснований для "футбольной независимости" территории.

- С футбольной точки зрения мы более чем отвечаем требованиям, - отметил глава местной футбольной ассоциации Фил Остин. - Не знаю, как долго займет судебный процесс. Мы ждем суда и надеемся решить вопрос в течение шести месяцев. Мы очень внимательно следим за расходами и будем обдумывать каждый свой шаг.

Население острова Джерси, расположенного в проливе Ла-Манш, составляет около 97 тысяч человек, в 3 раза больше Гибралтара. Он имеет частичную независимость, являясь Коронным владением Великобритании.

Помимо Гибралтара и частично признанного Косова, в УЕФА входят также Фарерские острова - самоуправляемая территория, принадлежащая Дании. Кроме того, в ФИФА входят Бермудские острова, Пуэрто-Рико, Ангилья, Аруба, Монтсеррат, Новая Каледония, Американское Самоа, Макао, Гонконг, Тайвань и другие территории, также не являющиеся независимыми государствами.