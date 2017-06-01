Останки Гарринчи исчезли из склепа

Останки легендарного бразильского футболиста Гарринчи, умершего в 1983 году, исчезли из склепа, в котором он был похоронен с четырьмя членами семьи, утверждает UOL. Пропажу обнаружила дочь игрока Розанджела Сантос, которая решила провести памятную церемонию на могиле своего отца. По словам работника кладбища, останки были извлечены более пяти лет назад по просьбе одного из родственников Гарринчи.

- У меня нет никаких документов, не знаю, что произошло, - отметила Сантос. - Конечно, не хочется думать, что кто-то решил заполучить останки отца без предупреждения. Тело было извлечено несколько лет назад без разрешения, но у нас нет никакой информации.