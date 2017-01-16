15:14 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Оскар: "Перешел в Китай, чтобы помочь игрокам узнать об этой лиге"

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Полузащитник "Шанхай Шанган" Оскар заявил, что перешел в китайский клуб из "Челси", с целью популяризировать азиатскую лигу. Также он рад, что Китай вкладывает большие деньги в развитие футбола.

- Перебрался в Китай, чтобы помочь лиге и помочь большему количеству игроков узнать об этом турнире, - цитирует sc.qa Оскара. - Это хорошо для всех, что футбол развивается в новых частях мира. Китай вложил много денег в лигу, и каждая команда теперь имеет хороших футболистов. Это поможет повысить уровень лиги и футбола в стране.

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Материалы REN-TV

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