Оскар: "Перешел в Китай, чтобы помочь игрокам узнать об этой лиге"

Полузащитник "Шанхай Шанган" Оскар заявил, что перешел в китайский клуб из "Челси", с целью популяризировать азиатскую лигу. Также он рад, что Китай вкладывает большие деньги в развитие футбола.

- Перебрался в Китай, чтобы помочь лиге и помочь большему количеству игроков узнать об этом турнире, - цитирует sc.qa Оскара. - Это хорошо для всех, что футбол развивается в новых частях мира. Китай вложил много денег в лигу, и каждая команда теперь имеет хороших футболистов. Это поможет повысить уровень лиги и футбола в стране.