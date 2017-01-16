Оскар: "Надеюсь, что сыграю на ЧМ-2022 за сборную Бразилии"

Полузащитник "Шанхай Шанган" Оскар надеется, что сыграет на чемпионате мира-2022, который пройдет в Катаре. Также бразилец во время визита в Катар выразил восхищение страной.

- Думаю, что люди в Катаре очень рады, что чемпионат мира, который является одним из крупнейших событий в мире, пройдет в их стране, - цитирует sc.qa Оскара. - Мировое первенство в Бразилии стало выдающимся опытом, и здесь, я считаю, может быть так же. Здорово, что в Катаре все города находятся близко, а то в Бразилии иногда приходится лететь два часа.

Я надеюсь, что сыграю здесь в 2022 году за сборную Бразилии. Стараюсь изо всех сил, чтобы вернуться в национальную команду. Мое первое впечатление от Катара отличное, отель является фантастическим, и климат идеально подходят для игры в футбол.