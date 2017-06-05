"Орландо" Кака и "Чикаго" Швайнштайгера голов не забили, Ночерино был удален

"Орландо Сити" и "Чикаго Файр" сыграли вничью в матче регулярного чемпионата МЛС. Счет встречи – 0:0. Хозяева в середине первого тайма остались в численном меньшинстве после удаления Рафаэля Рамоса, а на 66-й минуте бывший полузащитник сборной Италии Антонио Ночерино также получил красную карточку, оставив команду вдевятером. В составе гостей все 90 минут на поле провел Бастиан Швайнштайгер. Полузащитник "Орландо" Кака вышел на замену во втором тайме.

МЛС

Регулярный чемпионат

"Орландо Сити" – "Чикаго Файр" – 0:0

Удаления: Рамос, 26 (О). Ночерино, 66 (0).