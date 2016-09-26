19:39 26 сентября | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Организация по борьбе с расизмом обескуражена решением ФИФА распустить антирасистскую рабочую группу

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Организация по борьбе с расизмом Kick it out выразила сожаление по поводу роспуска антирасистской рабочей группы ФИФА.

– Мы недоумеваем по поводу решения ФИФА расформировать целевую группу по борьбе с расизмом, – говорится в заявлении на официальном сайте организации. – Это происходит тогда, когда существуют явные свидетельства наличия дискриминации, предрассудков и ненависти даже в развитых странах Европы и по всему миру. Футбол должен стремиться играть ведущую роль в борьбе с такими явлениями. Очевидно, все организации, причастные к такой борьбе, разочарованы решением ФИФА. А ведь впереди ЧМ-2018 в России, которая славится расизмом и преследованием меньшинств.

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