10:23 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Опубликовано видео исчезновения с радаров разбившегося самолета с игроками "Шапекоэнсе"

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Бразилький журналист Андрес Фелипе Аркос в своем твиттере опубликовал видео последнего появления на радаре самолета с игроками "Шапекоэнсе". Сегодня самолет с 72 пассажирами и 9 членами экипажа потерпел крушение на территории Колумбии. "Шапекоэнсе" летел на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". По последним данным, в катастрофе выжило по меньшей мере 10 человек.

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