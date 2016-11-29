Опубликовано видео исчезновения с радаров разбившегося самолета с игроками "Шапекоэнсе"

Бразилький журналист Андрес Фелипе Аркос в своем твиттере опубликовал видео последнего появления на радаре самолета с игроками "Шапекоэнсе". Сегодня самолет с 72 пассажирами и 9 членами экипажа потерпел крушение на территории Колумбии. "Шапекоэнсе" летел на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". По последним данным, в катастрофе выжило по меньшей мере 10 человек.

Momento donde se pierde contacto radar con la aeronave que transportaba al equipo Chapecoense. pic.twitter.com/C59eXyOoEZ – Andres Felipe Arcos (@AndresFelipe) 29 ноября 2016 г.