Оливер Кан прислал посылку жительнице Петербурга, выжившей после теракта

Бывший вратарь сборной Германии и "Баварии" Оливер Кан отправил посылку петербурженке Эвелине Антоновой, пострадавшей во время апрельского теракта в метро. Экс-голкипер подарил девушке футболку баварцев со своей подписью и пожелал ей сил и боевого духа, необходимых на пути к полному выздоровлению.

- Оливер Кан! Оливер Кан про меня знает! - сказала для Sputnik Deutschland Антонова. - Я, честно говоря, даже представить себе не могла. Это прям очень приятно! Всегда приятно получать подарки со словами поддержки, которые несут в себе положительную заряженную энергетику, и от людей, которые своего добились и тебе того же желают. Это уже какая-то эмоционально заряженная вещь, это придает сил.

Отмечается, что в момент теракта Антонова стояла в нескольких шагах от террориста-смертника. Девушке удалось покинуть вагон самостоятельно, а на улицу ее вывел незнакомый мужчина.

Напомним, что 3 апреля 2017 года в Петербурге в результате взрыва на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" погибли пятнадцать человек, более ста получили ранения. Инцидент был квалифицирован как террористический акт.