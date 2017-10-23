Оливье Жиру: "Посвящаю приз Пушкаша своему папе"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру посвятил приз Ференца Пушкаша за лучший гол-2017 своему отцу. Форвард отличился эффектным "ударом скорпиона" 1 января в матче чемпионата Англии против "Кристал Пэлас". Награду он получил на торжественной церемонии в Лондоне.

- Для меня это большая честь, - сказал Жиру в торжественной речи. - Очень приятно получить трофей на глазах у легенд футбола. Спасибо всем, кто голосовал за меня. Хочу также поздравить всех номинантов, забивших великолепные голы. Посвящаю этот трофей моему папе.

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