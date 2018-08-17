Олег Яровинский: "Работа со Слуцким обогащает"

Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский, работающий в тренерском штабе Леонида Слуцкого в "Витессе", отметил, что доволен сотрудничеством с этим специалистом. По его словам, такая работа дает богатый опыт.

– Работа в тренерском штабе Слуцком – это большой шанс, большой опыт, – сказал в эфире "России 24" Яровинский. – Это очень обогащает с точки зрения понимания процессов, профессии, понимания футбола, каких-то глобальных футбольных вещей, которые состоят из нюансов. Но ты не знаешь, когда о них спросить, потому что понять это можно только когда находишься рядом с ним в штабе.