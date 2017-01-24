Олег Кононов: "Если сорвутся переговоры с одним из клубов, вернусь к теме сборной Белоруссии"

Экс-тренер "Краснодара" Олег Кононов сообщил, что в данный момент ведет переговоры с одним из клубов. По словам специалиста, к нему обращались с предложением возглавить сборную Белоруссии, но он не видит возможности совмещения двух должностей.

- Сейчас я веду переговоры с одним из клубов и поэтому не могу обсуждать тему сборной, - приводит "Прессбол" слова Кононова. - О совмещении же должностей речи быть не может. Клуб будет не в восторге от такого варианта, да и я против. Заниматься серьезно можно только одной командой. При этом не знаю, как будут развиваться события, подпишу ли контракт с клубом. Ситуация должна вскоре проясниться. Если вдруг не срастется, можно вернуться к теме сборной. Работа с национальной командой интересна и ответственна.