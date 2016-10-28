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Оланаре может вернуться в строй в начале 2017 года

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Атта Анеке, агент нападающего "Гуанчжоу Фули" Аарона Оланаре, рассказал, что его клиент может вернуться к полноценной работе в начале 2017 года. Нигерийский форвард, вторую часть сезона-2015/16 отыгравший на правах аренды за ЦСКА, получил травму передних крестообразных связок, а также мениска и боковой связки колена 2 мая во время финального матча Кубка России с "Зенитом" (1:4).

– Реабилитация Аарона проходит нормально, – цитирует Daily Trust Анеке. – Судя по всему, он сумеет вернуться к работе в январе.

Ранее врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что клуб следит за ходом восстановления Оланаре.

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