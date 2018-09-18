Огучи Оньеву, который дрался на тренировке с Ибрагимовичем, завершил карьеру

Бывший защитник сборной США Огучи Оньеву на своей странице в Инстаграме объявил о завершении карьеры. 36-летний американец с января был без клуба.

"От долговязого ребенка вырос до игрока одних из самых больших клубов в мире... этот спорт дал мне так много!" – написал Оньеву.

За свою профессиональную карьеру, которая началась в 2002 году, американец выступал за такие клубы, как "Метц", "Стандард", "Ньюкасл", "Милан", "Твенте", "Спортинг", "Малага", "КПР", "Филадельфия", "Шеффилд Уэнсдей" и "Чарльтон". На его счету 322 матча, 26 голов и 12 голевых передач во всех турнирах. Также он сыграл в 67 матчах за сборную США и забил 6 голов.

Одним из самых известных случаев в карьере Оньеву произошел на тренировке в "Милане". Американец подрался с форвардом Златаном Ибрагимовичем. После той стычки швед сказал: "У нас с Оньеву вышла отличная драка, которая доставила мне немалое удовольствие. Думаю, была ничья. В конечном итоге мы стали друзьями".