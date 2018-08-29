Один из самых неуклюжих голов, которые вы когда-либо увидите. Видео

"Венадос" на 17-й минуте вышел вперед в матче Кубка Мексики против "Монтеррея". Нападающий вышел один на один с вратарем, но пробить не сумел, так как его настиг защитник. Игрок обороны в подкате выбил мяч из-под ноги форварда, но после этого мяч проскочил мимо голкипера и медленно закатился в ворота. Мексиканские СМИ уже назвали этот гол одним из самых неуклюжих голов, которые вы когда-либо увидите.

Тем не менее, во втором тайме "Монтеррей" сравнял счет, а на 93-й минуте вырвал победу (3:2).