Один из самых неуклюжих голов, которые вы когда-либо увидите. Видео

"Венадос" на 17-й минуте вышел вперед в матче Кубка Мексики против "Монтеррея". Нападающий вышел один на один с вратарем, но пробить не сумел, так как его настиг защитник. Игрок обороны в подкате выбил мяч из-под ноги форварда, но после этого мяч проскочил мимо голкипера и медленно закатился в ворота. Мексиканские СМИ уже назвали этот гол одним из самых неуклюжих голов, которые вы когда-либо увидите.
Тем не менее, во втором тайме "Монтеррей" сравнял счет, а на 93-й минуте вырвал победу (3:2).
Este es el gol de Villafaña que nos tiene con la ventaja al momento 😎– Venados FC (@venadosfc) 29 августа 2018 г.
¡Bien peleado ese balón! 👊🏼 pic.twitter.com/I3FzG1d6aN