Одил Ахмедов: "В Китае судьи слабенькие, каждый матч принимают неверное решение"

Полузащитник "Шанхай Шанган" Одил Ахмедов отметил, что столкнулся в Китае со странным судейством. По его словам, арбитры делают результативные ошибки.

- В Китае судьи слабенькие... Почти в каждом матче против нас принимают какое-то странное решение, - приводит 8news слова Ахмедова. - Ну, не странное, просто неправильное. То чистый гол не засчитают, то очевидную игру рукой в штрафной не увидят, то поставят пенальти ни за что в наши ворота... Просто невероятно.

Правильно Виллаш-Боаш сказал после поражения от "Тяньцзиня" 0:3 (клуба Витселя. – Прим. 8news): "Сегодня худшей командой на поле были арбитры". Так в большинстве матчей чемпионата Китая и есть.

Я специально здесь почти не общаюсь с судьями. В Китае хоть что-то против арбитра скажешь – сразу красную покажут! Они знают английский, но разговор лучше даже не начинать. Может быть, судьи просто не хотят, чтобы "Шанхай" стал чемпионом. Может быть. Наверное, многие хотят, чтобы чемпионом стал наш главный конкурент – "Гуанчжоу".