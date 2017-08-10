Одил Ахмедов: "В Китае лимит на легионеров не портит футболистов"

Нападающий "Шанхай Шанган" Одил Ахмедов заявил, что лимит на легионеров в Китае не мешает футболистам развиваться. По его словам, футболисты в этой стране всегда работают на пределе.

- Китайцы - очень простые ребята. С ними легче, чем с русскими, - приводит 8news слова Ахмедова. - И лимит на легионеров, который здесь тоже есть, ничуть не портит китайских футболистов. В РФПЛ порой русские футболисты, понимая, что все равно будут выходить в основе, расслабляются. А в Китае любой пашет как проклятый. Всегда.

За шесть мест на поле китайцы очень жестко конкурируют между собой. Все очень хотят играть в футбол. Потому я уверен, что лет через 5 уровень местных ребят сильно повысится. Тем более, повторюсь, им же есть у кого учиться.

У нас в "Шанхае" больше всего советов дает даже не Халк или Оскар, а Рикарду Карвалью. Португалец – настоящая глыба! И выполняет примерно те же функции, что когда-то Это’О в "Анжи". Карвалью не просто игрок "Шанхая", он настоящий наставник для всех футболистов.