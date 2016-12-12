Обложка France Football выдает тройку лучших в опросе издания

Официально обладатель "Золотого мяча"-2016 будет объявлен в 22 часа по московскому времени. Однако в интернете уже появилась обложка журнала France Football от завтрашнего числа. На ней – фотография Криштиану Роналду c призом лучшему футболисту мира в руках. Кроме того, анонсировано интервью француза Антуана Гризманна под заголовком "Я финишировал вслед за двумя монстрами". Это легко наводит на мысль, что форвард "Атлетико" в опросе журналистов, проведенном France Football, стал третьим вслед за Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Между тем в опросе, устроенном компанией Odoxa среди 985 французов, 58 процентов респондентов отдали предпочтение соотечественнику.