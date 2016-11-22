17:47 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Обамеянг, Махрез, Мане, Слимани и Салах - претенденты на титул игрока года в Африке

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Официальный сайт Конфедерации футбола Африки опубликовал список претендентов на титул лучшего игрока 2016 года. В их число вошли пять кандидатов: Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, "Боруссия" Д), Мохаммед Салах (Египет, "Рома"), Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль"), Ислам Слимани, Рияд Махрез (оба - Алжир, "Лестер").

Победитель будет определен голосованием экспертов и главных тренеров африканских сборных. Отметим, что Обамеянг и Махрез также входят в число кандидатов на получение "Золотого мяча" и титул лучшему игроку года ФИФА.

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