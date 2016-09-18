"Нью-Йорк Сити" и "Даллас" победителя не выявили, Пирло и Вилья отыграли весь матч

"Нью-Йорк Сити" и "Даллас" сыграли вничью в матче регулярного чемпионата MLS – 2:2. В составе хозяев все 90 минут на поле провели полузащитник Андреа Пирло и нападающий Давид Вилья. Результативными действиям звездные европейцы не отметились.

MLS

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк Сити" – "Даллас" – 2:2 (1:1)

Голы: Макнамара, 8 (1:0). Уррути, 20 (1:1). Барриос, 52 (1:2). Шелтон, 78 (2:2).