"Нью-Йорк" опроверг информацию о заинтересованности в Швайнштайгере

Глава департамента футбола компании "Ред Булл" Оливер Минтцлафф опроверг информацию о том, что клуб "Нью-Йорк Ред Буллз" заинтересован в подписании контракта с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Бастианом Швайнштайгером.

По его словам, хавбек является великим игроком, но его трансфер не входит в планы команды. Ранее сообщалось, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью не рассчитывает на 32-летнего немца.

- Швайнштайгер - великий футболист, который проводит прекрасную карьеру, - приводит Bild слова Минтцлаффа. - Но мы не проявляли интерес к его подписанию. И это не входит в наши планы.