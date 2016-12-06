"Нью-Йорк Космос" расторг контракт со всеми футболистами

Клуб "Нью-Йорк Космос", выступавший в Североамериканской футбольной лиге (NASL), приостановил свою деятельность, информирует Marca. Сообщается, что команда расторгла договоры со всеми игроками и остановила деятельность во всех сферах.
Такое решение руководство клуба приняло в связи с финансовыми проблемами и потерей финансов в размере 30 миллионов долларов. В данный момент будущее "Нью-Йорк Космоса" зависит от того, сумеет ли команда найти новых инвесторов.
Thomas_Boy
А КБ-братьям Ленька всегда вспоминается. Они с именем этим ложатся, они с именем этим встают.
17:46
баламошка
Да.Сразу наш космический Лёнька вспоминается)
16:34
Русский
Насчёт инвесторов не знаю, а вот тренера для полётов в Космос подсказать могу))))
16:22